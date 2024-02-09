Сотрудник СИЗО догнал пьяного мужчину, угнавшего велосипед у ребенка на Кубани

Инцидент произошел в Новороссийске. Инспектор отдела режима и надзора СИЗО-3 возвращался домой с дежурства и заметил подозрительного велосипедиста.

За мужчиной, ехавшим на велосипеде, бежал мальчик примерно 10 лет и просил остановиться. В это же время с балкона ближайшей многоэтажки раздавались крики женщины. Она просила остановить велосипедиста.

Мгновенно оценив обстановку, сотрудник СИЗО задержал велосипедиста. Выяснилось, что нетрезвый мужчина похитил велосипед у ребенка и попытался скрыться. Просившей о помощи женщиной оказалась мать мальчика, на глазах которой все произошло.

Злоумышленник попытался сбежать, но сотрудник следственного изолятора не позволил ему скрыться с места преступления и удерживал его до прибытия сотрудников полиции.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его передали в суд, сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

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