Житель Краснодара с другом похитил жену-студентку из московского вуза

Инцидент произошел 3 октября в Москве, но известно о нем стало только сейчас.

По данным СМИ, девушка приехала в Москву из Краснодара и поступила в экономический университет имени Плеханова. Вечером она возвращалась в съемную квартиру на Рязанском проспекте и встретила двух мужчин. Они схватили ее, силой посадили в машину и похитили.

Родственники первокурсницы обратились в полицию. Похитителями оказались два жителя Краснодара: муж студентки, который был недоволен ее отъездом на учебу в Москву, и его друг — студент МГИМО. Мужчины держали похищенную две недели в Краснодаре.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о групповом похищении человека. Подозреваемых задержали, им грозит по 12 лет лишения свободы, сообщает телеканал «360».

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