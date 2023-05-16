Троих жителей Ставропольского края будут судить за похищение девушки в Краснодаре

Преступление произошло 19 августа прошлого года на улице Снесарева в микрорайоне Гидростроителей.

По версии следствия, 25-летняя девушка с 2019 по 2021 год жила в браке с 27-летним мужчиной в Ставропольском крае. Потом она развелась с ним и переехала в Краснодара. Однако ее бывшего мужа это не устроило и он захотел насильно вернуть девушку домой.

Для этого он обратился за помощью к двум своим друзьям 20 и 23 лет. Они приехали из Ставропольского края в Краснодар, подкараулили девушку у ее дома, схватили и насильно усадили в свой автомобиль. Похитители повезли девушку в сторону Ставропольского края. Ее бывший муж нанес ей множественные удары по голове, конечностям и туловищу. Он сломал девушке нос и нанес синяки и ссадины. По дороге их автомобиль остановили сотрудники ДПС, которые пресекли похищение.

Следователи завершили расследование этого уголовного дела и направили его материалы для рассмотрения в суд. Троих жителей Ставропольского края обвиняют в похищении человека с применением насилия. За это преступление им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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