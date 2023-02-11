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В Усть-Лабинском районе пьяная женщина инсценировала собственное похищение ради выпивки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ust-labinskom-rajone-pyanaya-zhenshhina-instsenirovala-sobstvennoe-pohishhenie-radi-vypivki
В Усть-Лабинском районе пьяная женщина инсценировала собственное похищение ради выпивки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Местная жительница после употребления алкогольных напитков позвонила своей матери и сообщила, что ее якобы похитили неизвестные, которые требует выкуп в размере 30 тыс. рублей.

Доверчивая женщина испугалась и поверила дочери. Она согласилась передать требуемую сумму через водителя такси. Пенсионерка положила деньги на переднее пассажирское сиденье подъехавшего автомобиля.

В этот момент на заднем сиденье машины пряталась ее «похищенная» дочь. 41-летняя местная жительница забрала деньги себе и потратила их на покупку алкоголя и погашение долга в ломбарде.

На нее завели уголовное дело о мошенничестве. В ближайшее время женщина предстанет перед судом. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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