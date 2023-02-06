В Краснодарском крае со старосты храма взыскали 7,1 млн рублей за мошенничество

Преступление произошло в Кореновске осенью 2019 года. Местного жителя признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что летом 2019 года староста храма Святых Новомучеников Кубанских узнал, что сына одного из прихожан осудили на длительный срок. Он пообещал ему снизить срок лишения свободы для сына, а также сделать так, чтобы он отбывал наказание в одной из колоний Краснодарского края или Адыгеи. За свою помощь он попросил 6 млн рублей.

В сентябре 2019 года мужчина передал старосте храма 6,1 млн рублей. Через месяц суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу его сына и оставил приговор без изменений. В ноябре осужденный отправился в колонию на территории Саратовской области.

Во время судебного заседания староста храма не признал свою вину и заявил, что его оклеветали. Изучив представленные следствием доказательства по этому уголовному делу, Кореновский районный суд признал местного жителя виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 2 месяца, а также постановил взыскать с него в пользу потерпевшего 7,1 млн рублей. Старосту храма взяли под стражу в зале суда, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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