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В Краснодаре двое «судебных решал» получили по 6 лет колонии за мошенничество

Происшествия
15.08.2022 13:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-dvoe-sudebnyh-reshal-poluchili-po-6-let-kolonii-za-moshennichestvo
В Краснодаре двое «судебных решал» получили по 6 лет колонии за мошенничество
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Первомайский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал Валерия Семенова и Игоря Кривокотченко виновными в мошенничестве.

Суд установил, что в июне 2018 года жительница Краснодара обратилась к Семенову за помощью в вопросе обжалования и отмене решения по гражданскому делу, которое ранее вынес Прикубанский районный суд. Мужчина пообещал женщине решить ее вопрос и попросил деньги для передачи судьям. Он рассказал об этом Кривокотченко, который пообещал передать взятку судьям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Семенов получил от женщины более 6 млн рублей и передал эти деньги Кривокотченко. Тот в свою очередь не собирался никуда отдавать эти деньги и решил оставить их себе.

Подозреваемы во время судебного заседания отказались признать свою вину в полном объеме. Суд назначил им наказание в виде 6 лет лишения свободы. Мужчин взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

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