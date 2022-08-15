В Краснодаре двое «судебных решал» получили по 6 лет колонии за мошенничество

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Первомайский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал Валерия Семенова и Игоря Кривокотченко виновными в мошенничестве.

Суд установил, что в июне 2018 года жительница Краснодара обратилась к Семенову за помощью в вопросе обжалования и отмене решения по гражданскому делу, которое ранее вынес Прикубанский районный суд. Мужчина пообещал женщине решить ее вопрос и попросил деньги для передачи судьям. Он рассказал об этом Кривокотченко, который пообещал передать взятку судьям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Семенов получил от женщины более 6 млн рублей и передал эти деньги Кривокотченко. Тот в свою очередь не собирался никуда отдавать эти деньги и решил оставить их себе.

Подозреваемы во время судебного заседания отказались признать свою вину в полном объеме. Суд назначил им наказание в виде 6 лет лишения свободы. Мужчин взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

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