В Краснодаре двое «судебных решал» получили по 6 лет колонии за мошенничество
Первомайский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал Валерия Семенова и Игоря Кривокотченко виновными в мошенничестве.
Суд установил, что в июне 2018 года жительница Краснодара обратилась к Семенову за помощью в вопросе обжалования и отмене решения по гражданскому делу, которое ранее вынес Прикубанский районный суд. Мужчина пообещал женщине решить ее вопрос и попросил деньги для передачи судьям. Он рассказал об этом Кривокотченко, который пообещал передать взятку судьям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Семенов получил от женщины более 6 млн рублей и передал эти деньги Кривокотченко. Тот в свою очередь не собирался никуда отдавать эти деньги и решил оставить их себе.
Подозреваемы во время судебного заседания отказались признать свою вину в полном объеме. Суд назначил им наказание в виде 6 лет лишения свободы. Мужчин взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.
Читайте также: в Новороссийске полицейские предложили подозреваемому избежать лишения свободы за 50 тыс. рублей.
- Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова из-за оскорблений в соцсетях
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Новороссийске тракторист уже неделю мешает спать жителям многоэтажки