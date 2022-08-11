В Новороссийске полицейские предложили подозреваемому избежать лишения свободы за 50 тыс. руб.

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Противоправную деятельность полицейских пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Двоих полицейских подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, двое сотрудников уголовного розыска Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте в возрасте 30 и 39 лет узнали, что на местного жителя завели уголовное дело из-за незаконного хранения наркотиков. Они решили обмануть подозреваемого и сказали ему, что помогут избежать лишения свободы за 50 тыс. рублей.

Мужчина согласился и сообщил об этом предложении следователям. 4 августа полицейские встретились с подозреваемым в помещении линейного отдела полиции на станции Новороссийск и получили требуемую сумму. В этот момент их задержали сотрудники ФСБ.

Возбудили уголовное дело. Один из транспортных полицейских находится под стражей. В ближайшее время второй подозреваемый также может оказаться под стражей. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к установленной законом ответственности», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Читайте также: в Краснодаре полицейский предложил подозреваемому избежать лишения свободы за 3 млн рублей.