В Краснодаре полицейский предложил подозреваемому избежать лишения свободы за 3 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление удалось выявить благодаря совместной работе следователей и сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю. 32-летнего оперуполномоченного отдела уголовного розыска УМВД Краснодара уже уволили со службы.

По версии следствия, полицейский узнал, что следователи МВД ведут работу над уголовным делом в отношении местного жителя, подозреваемого в краже. Он решил обманом получить деньги с подозреваемого и сообщил ему, что поможет избежать лишения свободы, если тот передаст ему 3 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемый согласился на эти условия, но, понимая, что полицейский нарушает закон, сообщил о его предложении следователям.

Днем 30 июня мужчина встретился с полицейским на улице Айвазовского и передал ему требуемую сумму. После этого правоохранителя задержали сотрудники ФСБ.

Возбудили уголовное дело. Бывшего сотрудника полиции обвинили в покушении на мошенничество. Подозреваемый дал признательные показания. Сейчас он находится под домашним арестом. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

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