В Темрюкском районе начальника полиции задержали по подозрению во взятке
Происшествия
21.07.2022 19:57
Сотрудники собственной безопасности краевого ГУ МВД 21 июля задокументировали факт получения начальником полиции ОМВД по Темрюкскому району незаконного денежного вознаграждения.
Собранные материалы направили в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении начальника ОМВД по Темрюкскому району назначили проведение служебной проверки. Если вину в получении взятки докажут, его уволят из МВД и он понесет законное наказание. Сейчас его отстранили от занимаемой должности.
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