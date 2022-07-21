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В Темрюкском районе начальника полиции задержали по подозрению во взятке

Происшествия
21.07.2022 19:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/nachalnika-omvd-po-temryukskomu-rajonu-podozrevayut-v-poluchenii-vzyatki
В Темрюкском районе начальника полиции задержали по подозрению во взятке
Фото Темрюк ИНФО

Сотрудники собственной безопасности краевого ГУ МВД 21 июля задокументировали факт получения начальником полиции ОМВД по Темрюкскому району незаконного денежного вознаграждения.

Собранные материалы направили в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении начальника ОМВД по Темрюкскому району назначили проведение служебной проверки. Если вину в получении взятки докажут, его уволят из МВД и он понесет законное наказание. Сейчас его отстранили от занимаемой должности.

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