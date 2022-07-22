СК раскрыл подробности задержания начальника полиции Темрюкского района

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Руководителя районного ОМВД задержали по подозрению во взятке 21 июля полицейские при оперативной поддержке сотрудников УФСБ РФ по краю.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего заместителя начальника отдела — начальника полиции ОМВД РФ по Темрюкскому району. Ему предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — более 2,9 млн рублей.

По версии следствия, летом 2020 года подозреваемый потребовал взятку от индивидуального предпринимателя. За вознаграждение он отказывался от применения мер в случае выявления совершенных бизнесменом правонарушений. В том числе, связанных с превышением массы или габаритов грузовых автомобилей, проезжающих через пост ДПС «Тамань-5». Также он предлагал способствовать беспрепятственному проезду грузового транспорта по территории Темрюкского района.

Реализуя задуманное, злоумышленник потребовал от мужчины передавать ему деньги из расчета 3 тыс. рублей за проезд одного автомобиля. Позднее он повысил тариф до 5 тыс. рублей за одну машину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Деньги бизнесмен должен был переводить на банковские карты сестры подозреваемого. При этом карты находились у самого фигуранта. Предприниматель согласился. В результате в период с июля 2020 по июль 2022 он передал полицейскому свыше 2,9 млн рублей. Затем бизнесмен сообщил о вымогательстве правоохранителям.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время в суд направят ходатайство о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21 июля в Темрюкском районе начальника полиции задержали по подозрению во взятке.