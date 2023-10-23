Житель Краснодара расстрелял рабочих, чтобы помешать внучке выйти замуж

Инцидент произошел 2 августа на улице Артиллерийской краевого центра.

Согласно материалам дела, мужчина не менее трех раз выстрелил из травматического пистолета в рабочих, которые устанавливали пиротехнические инсталляции. У одного из мужчин осталась гематома. После злоумышленник набросился на сами инсталляции, повалил их на землю и скрылся.

На суде выяснили, что рабочих нанял жених внучки нападавшего. Таким образом он хотел сделать девушке предложение руки и сердца. Мужчине жених не нравился, поэтому он решил помешать торжественному мероприятию.

Суд назначил злоумышленнику штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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