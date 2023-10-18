В Сочи привлекут к ответственности туриста, оскорбившего местных жителей

Сотрудники полиции в октябре патрулировали улицы поселка Красная Поляна и заметили на обочине дороги группу людей, между которыми происходил конфликт.

Произошедшее попало на камеры. На записи видно, что мужчина ведет себя агрессивно. Свидетелями инцидента стали около 10 человек. Очевидцы пытались успокоить мужчину, но безуспешно.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Нарушителем оказался 20-летний приезжий. В его отношении составили протокол о мелком хулиганстве. Кроме того, за оскорбительные высказывания правонарушителя привлекут к ответственности по статье о возбуждении ненависти и вражды, а также унижении человеческого достоинства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отделе полиции нарушитель на камеру извинился перед сочинцами за свое поведение.

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