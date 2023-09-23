В Сочи дебошир оскорбил полицейских, приехавших разнимать драку на свадьбе

В полицию Сочи около полуночи поступило сообщение о том, что около кафе в поселке Сергей Поле происходит драка.

Полицейские прибыли на место и обнаружили только компанию молодых людей. Никто из них общественный порядок не нарушал.

Когда наряд полиции отъезжал, неизвестный мужчина стал выкрикивать в адрес сотрудников нецензурную брань. Правоохранители потребовали прекратить хулиганить, но дебошир не отреагировал и продолжил оскорблять полицейских.

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 35-летний житель Сочи. В его отношении составили протокол за мелкое хулиганство. Кроме того, в его действиях есть признаки уголовного преступления по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев в соцсетях, потасовка началась между гостями свадьбы.

Читайте также: в Сочи мужчина устроил конфликт с подростками, которые обижали его дочь.