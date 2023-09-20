В Сочи мужчина устроил конфликт с подростками, которые обижали его дочь

Инцидент произошел 16 сентября около 22:00 на Цветном бульваре в Центральном районе города-курорта.

О произошедшем конфликте сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, около 15-20 молодых людей жестоко избили мужчину кулаками и ногами, а затем сели на мопеды и уехали.

Полиция установила личности всех участников конфликта. По предварительным данным, 39-летний местный житель решил поговорить с подростками в возрасте 15-17 лет, которые, как он думал, обижают его дочь. Во время разговора у мужчины с одним из несовершеннолетних завязалась потасовка. Остальные участники конфликта бросились защищать друга и разнимать конфликтующих.

С подростками и их родителями полицейские провели беседу. По факту произошедшего продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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