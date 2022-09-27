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Житель Краснодара получил предостережение от ФСБ за попытку содействия ВСУ

Происшествия
27.09.2022 10:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-krasnodara-poluchil-predosterezhenie-ot-fsb-za-popytku-sodejstviya-vsu
Видео канала «Кубань 24»

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили жителя Краснодара, который намеревался вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, мужчина в марте 2022 года в одном из интернет-мессенджеров искал возможность вступить в ряды ВСУ. Также он планировал в целях дискредитации спецоперации РФ публиковать в соцсетях фото с призывом россиян к выражению негативного отношения к СВО, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчине вынесли официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по статье «Государственная измена».

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