Житель Краснодара получил предостережение от ФСБ за попытку содействия ВСУ
Происшествия
27.09.2022 10:37
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили жителя Краснодара, который намеревался вступить в ряды Вооруженных сил Украины.
По данным следствия, мужчина в марте 2022 года в одном из интернет-мессенджеров искал возможность вступить в ряды ВСУ. Также он планировал в целях дискредитации спецоперации РФ публиковать в соцсетях фото с призывом россиян к выражению негативного отношения к СВО, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
Мужчине вынесли официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по статье «Государственная измена».
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