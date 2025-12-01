Житель Краснодара получил 5,5 лет колонии за финансирование терроризма

Южный окружной военный суд признал 33-летнего жителя Краснодара виновным в финансирование терроризма.

По данным следствия, в январе 2016 года мужчина, находясь в Краснодаре, по религиозным мотивам перевел международной террористической организации со своего расчетного счета через приложение 1 тыс. рублей. Деньги предназначались участнику этой организации для финансирования террористической деятельности.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 5 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: СК предъявил обвинение жителю Новороссийска за оправдание терроризма в интернете.

Подпишись, здесь всегда интересно.