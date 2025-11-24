СК предъявил обвинение жителю Новороссийска за оправдание терроризма в интернете

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, в августе 2023 года житель Новороссийска через свой аккаунт опубликовал на видеохостинге комментарий в поддержку деятельности террористической группировки, признанной Верховным судом РФ запрещенной на территории России.

В отношении новороссийца возбудили уголовное дело о публичном оправдание терроризма в интернете. Мужчину задержали и по ходатайству следствия заключили под стражу. В настоящее время ему предъявлено обвинение.

При обыске по месту жительства злоумышленника изъяли мобильные устройства и другие важные для расследования уголовного дела предметы. Следователи продолжают сбор доказательств и выясняют причины и условия, способствовавшие совершению преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

