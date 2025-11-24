Суд на Кубани оштрафовал мужчину на 350 тыс. рублей за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд признал 29-летнего жителя поселка Мостовского виновным в публичном оправдании терроризма.

Установили, что мужчина, будучи противником проведения СВО, в феврале 2024 года с мобильного телефона опубликовал в одном из мессенджеров записи, в которых поддержал действия организации, признанной террористической и запрещенной в РФ.

Он также положительно оценил участие этой группировки в вооруженных столкновениях на Авдеевском направлении.

Суд назначил мужчине штраф в размере 350 тыс. рублей, а также лишил права заниматься администрированием сайтов сроком на два года, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре 17-летняя девушка призывала подписчиков к терроризму.

Подпишись, здесь всегда интересно.