Суд на Кубани оштрафовал мужчину на 350 тыс. рублей за оправдание терроризма
Южный окружной военный суд признал 29-летнего жителя поселка Мостовского виновным в публичном оправдании терроризма.
Установили, что мужчина, будучи противником проведения СВО, в феврале 2024 года с мобильного телефона опубликовал в одном из мессенджеров записи, в которых поддержал действия организации, признанной террористической и запрещенной в РФ.
Он также положительно оценил участие этой группировки в вооруженных столкновениях на Авдеевском направлении.
Суд назначил мужчине штраф в размере 350 тыс. рублей, а также лишил права заниматься администрированием сайтов сроком на два года, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
