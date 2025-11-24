Logo
Суд на Кубани оштрафовал мужчину на 350 тыс. рублей за оправдание терроризма

Происшествия

Происшествия
Суд на Кубани оштрафовал мужчину на 350 тыс. рублей за оправдание терроризма
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Южный окружной военный суд признал 29-летнего жителя поселка Мостовского виновным в публичном оправдании терроризма.

Установили, что мужчина, будучи противником проведения СВО, в феврале 2024 года с мобильного телефона опубликовал в одном из мессенджеров записи, в которых поддержал действия организации, признанной террористической и запрещенной в РФ.

Он также положительно оценил участие этой группировки в вооруженных столкновениях на Авдеевском направлении. 

Суд назначил мужчине штраф в размере 350 тыс. рублей, а также лишил права заниматься администрированием сайтов сроком на два года, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. 

