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Житель Краснодара получил 1,5 года колонии за осквернение Георгиевской ленты

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-krasnodara-poluchil-1-5-goda-kolonii-za-oskvernenie-georgievskoj-lenty
Житель Краснодара получил 1,5 года колонии за осквернение Георгиевской ленты
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление удалось раскрыть, благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд установил, что житель Краснодара в мае 2023 года разместил на своей странице в социальных сетях фотографию с осквернением Георгиевской ленты, являющейся символом воинской славы России.

Подозреваемый признал свою вину во время заседания и согласился с предъявленным обвинением. Первомайский районный суд признал его виновным в реабилитации нацизма по ч.4. ст. 354.1 УК РФ и назначил лишение свободы на 1,5 года.

Отбывать наказание подсудимый будет в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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