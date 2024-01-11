Житель Краснодара получил 1,5 года колонии за осквернение Георгиевской ленты

Преступление удалось раскрыть, благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд установил, что житель Краснодара в мае 2023 года разместил на своей странице в социальных сетях фотографию с осквернением Георгиевской ленты, являющейся символом воинской славы России.

Подозреваемый признал свою вину во время заседания и согласился с предъявленным обвинением. Первомайский районный суд признал его виновным в реабилитации нацизма по ч.4. ст. 354.1 УК РФ и назначил лишение свободы на 1,5 года.

Отбывать наказание подсудимый будет в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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