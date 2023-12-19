Парень получил 11,5 лет колонии за диверсию на железной дороге под Краснодаром

Преступление произошло 2 мая на территории поселка Агроном Динского района.

Суд установил, что 19-летний краснодарец получил в Telegram предложение о подработке. Неизвестный предложил ему за 10 тыс. рублей поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях. Парень согласился и привлек для помощи своего несовершеннолетнего знакомого. Деньги они договорились разделить пополам.

В начале мая молодые люди приехали в Агроном. Там 19-летний парень вскрыл релейный шкаф при помощи отвертки и молотка. После этого он облил его жидкостью для розжига и поджег. Это могло привести к ЧП на железной дороге с участием поездов, но, к счастью, серьезных последствий удалось избежать.

Краснодарский краевой суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал молодого человека виновным в диверсии и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность. За это ему назначили лишение свободы на срок 11,5 лет.

Первый год парень проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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