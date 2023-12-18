Два парня получили серьезные сроки за попытку диверсии на ж/д путях в Краснодаре

Преступление планировали совершить в феврале. Его удалось предотвратить благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд установил, что двое молодых людей получили предложение о подработке в Telegram. Неизвестный предложим им совершить диверсию на важном объекте транспортной инфраструктуры, а именно поджечь релейные шкафы на железнодорожных путях в поселке Лорис под Краснодаром. За каждый сожженный шкаф им пообещали по 10 тыс. рублей. Эти условия устроили парней, и они согласились. При этом, их действия могли отрицательно сказаться на движении разных поездов, приведя к столкновениям.

Получив все необходимые указания от заказчика, молодые люди 3 февраля около 8:00 прибыли на вокзал «Краснодар-2», а затем поехали в район СНТ «Дружба». Там они должны были избить мужчину и получить деньги на покупку монтировки, моторного масла и бензина.

Однако вскоре их задержали сотрудники ФСБ. На молодых людей завели уголовное дело о приготовлении к поджогу для подрыва безопасности РФ по ч.1 ст. 281 УК РФ.

Рассмотрев материалы дела, Краснодарский краевой суд признал парней виновными. Одному из них назначили 7 лет и 2 месяца лишения свободы, а другому 6,5 лет. Первые два года наказания они будут отбывать в тюрьме, а затем отправятся в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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