ФСБ задержала в Крыму россиянина, отправлявшего на Украину авиационные детали
Происшествия
24.11.2023 11:14
Сотрудники ФСБ задержали в Феодосии гражданина России, которого завербовали украинские спецслужбы.
По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, завербованный представителями украинских спецслужб россиянин действовал в их интересах и за деньги искал и отправлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике российского производства.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене. Обвиняемого поместили под стражу. Расследование продолжается, сообщает ЦОС ФСБ России.
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