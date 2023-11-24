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ФСБ задержала в Крыму россиянина, отправлявшего на Украину авиационные детали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-zaderzhala-v-krymu-rossiyanina-otpravlyavshego-na-ukrainu-aviatsionnye-detali
ФСБ задержала в Крыму россиянина, отправлявшего на Украину авиационные детали
Скриншот с видео ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ задержали в Феодосии гражданина России, которого завербовали украинские спецслужбы.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, завербованный представителями украинских спецслужб россиянин действовал в их интересах и за деньги искал и отправлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике российского производства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене. Обвиняемого поместили под стражу. Расследование продолжается, сообщает ЦОС ФСБ России.

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