Собиравшегося воевать на стороне ВСУ жителя Краснодара посадили на 6 лет

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В ноябре Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении 49-летнего местного жителя, которого обвиняли в приготовление к госизмене и переходу на сторону противника.

По данным суда, мужчина с двойным гражданством России и Украины был противником проводимой спецоперации. В июне он решил уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ на железнодорожном вокзале, куда он прибыл по указанию куратора от СБУ. Во время досмотра у мужчины нашли паспорт гражданина Украины и присягу на имя президента Украины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд проходил в закрытом режиме. Подсудимому назначили 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначили 1 год ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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