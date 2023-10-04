ФСБ захватила в плен украинского диверсанта, пытавшегося высадиться в Крыму

Морской десант ВСУ заметили возле побережья Крыма на мысе Тарханкут рано утром 4 октября.

Украинских военных на военном катере и трех гидроциклах обнаружили в северо-западной части Черного моря. Вооруженные сил РФ предотвратили атаку. Самолеты ВКС России поднялись в небо и пресекли попытку морского десанта противника высадиться на территории РФ.

Сотрудники ФСБ захватили в плен одного из украинских диверсантов. На допросе он рассказал, что его группа планировала высадиться на полуострове, чтобы сделать фотографии и снять видео с украинским флагом.

По словам захваченного в плен диверсанта, ему 46-лет, он служит в ГУР Украины в должности рядового. Он уточнил, что их ДРГ отправилась в Крым через Черное море из города Вилково (Одесская область). В составе их группы было 16 человек, сообщает РИА «Новости».

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