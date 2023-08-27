Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Житель Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-krasnodara-pogib-pri-voshozhdenii-na-elbrus
Житель Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Мужчина сорвался с горы на высоте 5 тыс. метров и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Информация о произошедшем поступила спасателям 27 августа в 8:00. Турист из Краснодара был в составе группы, состоявшей из 14 человек.

В 12:30 спасатели высокогорного ПСО МЧС России на вертолете эвакуировали погибшего в поселок Терскол Кабардино-Балкарии. Тело мужчины передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

На поисково-спасательные работы привлекли 24 спасателя и 3 единицы техники. С родственниками погибшего работают психологи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Читайте также: пьяный мужчина ночью поскользнулся на плите и рухнул в горную реку в Сочи.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 26 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 26 августа
2024: десять примет и суеверий на високосный год
2024: десять примет и суеверий на високосный год
Урбеч: чем полезен и кому нельзя
Урбеч: чем полезен и кому нельзя
Успение Пресвятой Богородицы: когда отмечают, смысл и традиции праздника
Успение Пресвятой Богородицы: когда отмечают, смысл и традиции праздника
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях