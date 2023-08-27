Житель Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус
Происшествия
27.08.2023 14:29
Мужчина сорвался с горы на высоте 5 тыс. метров и получил травмы, не совместимые с жизнью.
Информация о произошедшем поступила спасателям 27 августа в 8:00. Турист из Краснодара был в составе группы, состоявшей из 14 человек.
В 12:30 спасатели высокогорного ПСО МЧС России на вертолете эвакуировали погибшего в поселок Терскол Кабардино-Балкарии. Тело мужчины передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.
На поисково-спасательные работы привлекли 24 спасателя и 3 единицы техники. С родственниками погибшего работают психологи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
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