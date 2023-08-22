Пьяный мужчина ночью поскользнулся на плите и рухнул в горную реку в Сочи

Инцидент произошел в ночь на 22 августа на улице Набережной в Адлерском районе.

Известно, что 49-летний местный житель поскользнулся на наклонной плите за парапетом набережной и упал на каменистый участок реки Мзымта. При падении он получил ушибы и ссадины.

Его друг спустился к нему, чтобы помочь. Однако выбраться из русла горной реки они не смогли и обратились за помощью в службу спасения.

Вскоре на место прибыли спасатели. Они эвакуировали мужчин с помощью альпинистского снаряжения. От обоих спасенных сильно пахло алкоголем. Травмированного мужчину передали медикам скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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