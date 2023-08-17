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Спасатели эвакуировали с горы в Геленджике инвалида в тяжелом состоянии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-evakuirovali-s-gory-v-gelendzhike-invalida-v-tyazhelom-sostoyanii
Спасатели эвакуировали с горы в Геленджике инвалида в тяжелом состоянии
Фото t.me/kubanspas

Спасателям Геленджикского аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» 15 августа поступило сообщение о том, что на горе Плоской в районе села Марьина роща мужчине требуется помощь.

Спасатели прибыли на место, оставили автомобиль и пешком отправились на поиски пострадавшего. Мужчина — инвалид 2 группы находился в тяжелом состоянии.

Ему оказали ему первую помощь, погрузили на носилки и транспортировали по горно-лесистой местности к дороге, где пострадавшего уже ждали медики скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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