Спасатели на носилках вынесли из леса под Геленджиком травмированную девочку

Это произошло днем 9 августа на туристической тропе вдоль реки Жане около села Возрождение.

Несовершеннолетняя отправилась на прогулку и повредила ногу. Она на смогла продолжить путь самостоятельно и обратилась за помощью в службе спасения.

Команда спасателей вскоре прибыла на место, нашла пострадавшую девочку и оказала ей первую помощь. Они погрузили подростка на носилки и вынесли к машине скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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