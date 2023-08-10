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Спасатели на носилках вынесли из леса под Геленджиком травмированную девочку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-na-nosilkah-vynesli-iz-lesa-pod-gelendzhikom-travmirovannuyu-devochku
Спасатели на носилках вынесли из леса под Геленджиком травмированную девочку
Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»

Это произошло днем 9 августа на туристической тропе вдоль реки Жане около села Возрождение.

Несовершеннолетняя отправилась на прогулку и повредила ногу. Она на смогла продолжить путь самостоятельно и обратилась за помощью в службе спасения.

Команда спасателей вскоре прибыла на место, нашла пострадавшую девочку и оказала ей первую помощь. Они погрузили подростка на носилки и вынесли к машине скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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