Спасатели на носилках вынесли из леса под Геленджиком травмированную девочку
Происшествия
10.08.2023 17:59
Это произошло днем 9 августа на туристической тропе вдоль реки Жане около села Возрождение.
Несовершеннолетняя отправилась на прогулку и повредила ногу. Она на смогла продолжить путь самостоятельно и обратилась за помощью в службе спасения.
Команда спасателей вскоре прибыла на место, нашла пострадавшую девочку и оказала ей первую помощь. Они погрузили подростка на носилки и вынесли к машине скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».
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