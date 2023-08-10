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В Туапсе спасатели эвакуировали семью из пятерых человек, застрявших на склоне горы возле скалы Киселева

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-spasateli-evakuirovali-semyu-iz-pyateryh-chelovek-zastryavshih-na-sklone-gory-vozle-skaly-kiseleva
В Туапсе спасатели эвакуировали семью из пятерых человек, застрявших на склоне горы возле скалы Киселева
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Спасателям службы спасения Туапсинского района 9 августа поступило сообщение о том, что туристы из Соликамска застряли на крутом склоне у скалы Киселева на мысе Кадош.

Семья из пяти человек, в том числе двое детей в возрасте 4 и 15 лет пытались подняться со стороны пляжа по склону. В середине пути люди поняли, что без посторонней помощи не могут ни спуститься, ни подняться, после чего обратились за помощью к спасателям.

На место прибыли 4 специалиста муниципальной службы спасения. Спасатели при помощи альпинистского по очереди сняли со склона всех туристов. Медпомощь никому не потребовалась, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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