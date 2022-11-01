Житель Краснодара ответит в суде за налеты на АЗС и отделение банка

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В мае и июне 27-летний местный житель совершил два разбойных нападения на АЗС в Краснодаре и на отделение банка в станице Старокорсунской.

По данным следствия, 20 мая ночью подозреваемый напал на сотрудника автозаправки по адресу Почтовое отделение г № 27. Угрожая оператору предметом, внешне похожим на пистолет, он похитил 100 тыс. рублей.

Кроме того, 16 июня злоумышленник аналогичным способом похитил свыше 1,3 млн рублей у двух менеджеров банка на улице Ленина, 75 в станице Старокорсунской.

На подозреваемого завели уголовное дело, он признал свою вину в полном объеме. В настоящее время расследование завершили. Дело передали в Советский районный суд Краснодара, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Наказание за наиболее тяжкое из преступлений предусматривает до 15 лет лишения свободы с возможным назначением дополнительных наказаний. Подозреваемый находится под стражей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре налетчик с пистолетом ограбил банк и уехал на мопеде. Позже подозреваемого задержали около торгового центра на улице Тюляева. Выяснилось, что к нападению он готовился заранее. Мужчина следил за графиком работы банка и специально купил мопед, чтобы скрыться с места преступления. После налета мопед и одежду он утопил в реке. Часть похищенных денег правоохранители нашли в холодильнике в доме подозреваемого.