В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
Мужчина ограбил банковское отделение в станице Старокорсунской, забрав 1,3 млн рублей.
По данным полиции, в отделение банка вошел мужчина в шлеме. Он стал угрожать сотрудникам пистолетом и потребовал деньги из кассы. Забрав их, злоумышленник скрылся.
В ходе розыска правоохранители выяснили, куда уехал налетчик. Позже его задержали около торгового центра на улице Тюляева. Выяснилось, что нападение злоумышленник готовил заранее. Он следил за графиком работы банка. Также, чтобы быстро скрыться с места преступления, мужчина купил мопед. После грабежа он утопил транспорт и одежду в реке. Часть похищенных средств полиция нашла в холодильнике в доме подозреваемого.
Также установлено, что мужчина имеет отношение к аналогичному нападению на заправку. Тогда он смог забрать 100 тыс. рублей.
Возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей, сообщает портал «МВД МЕДИА».
Читайте также: в Белореченском районе двое налетчиков с пистолетом ограбили букмекерскую контору.
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
- Самый дорогой пентхаус Сочи оценили в 1,5 млрд рублей
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Славянском районе на берегу моря заметили нашествие крупных медуз