В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде

Фото портала «МВД МЕДИА»

Мужчина ограбил банковское отделение в станице Старокорсунской, забрав 1,3 млн рублей.

По данным полиции, в отделение банка вошел мужчина в шлеме. Он стал угрожать сотрудникам пистолетом и потребовал деньги из кассы. Забрав их, злоумышленник скрылся.

В ходе розыска правоохранители выяснили, куда уехал налетчик. Позже его задержали около торгового центра на улице Тюляева. Выяснилось, что нападение злоумышленник готовил заранее. Он следил за графиком работы банка. Также, чтобы быстро скрыться с места преступления, мужчина купил мопед. После грабежа он утопил транспорт и одежду в реке. Часть похищенных средств полиция нашла в холодильнике в доме подозреваемого.

Также установлено, что мужчина имеет отношение к аналогичному нападению на заправку. Тогда он смог забрать 100 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей, сообщает портал «МВД МЕДИА».

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