В Белореченском районе двое налетчиков с пистолетом ограбили букмекерскую контору
Происшествия
27.07.2022 09:50
С сообщением об ограблении в полицию обратилась сотрудница букмекерской конторы. Она рассказала, что двое молодых людей, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы 24 тыс. рублей.
Полицейские осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Адыгеи 23 и 24 лет. Парней задержали в их доме. Выяснилось, что деньги они успели потратить.
На подозреваемых завели уголовное дело за разбой. Им грозит до 10 лет колонии. В настоящее время они находятся под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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