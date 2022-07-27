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В Белореченском районе двое налетчиков с пистолетом ограбили букмекерскую контору

Происшествия
27.07.2022 09:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belorechenskom-rajone-dvoe-naletchikov-s-pistoletom-ograbili-bukmekerskuyu-kontoru
В Белореченском районе двое налетчиков с пистолетом ограбили букмекерскую контору
Кадр из видео пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

С сообщением об ограблении в полицию обратилась сотрудница букмекерской конторы. Она рассказала, что двое молодых людей, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы 24 тыс. рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Адыгеи 23 и 24 лет. Парней задержали в их доме. Выяснилось, что деньги они успели потратить.

На подозреваемых завели уголовное дело за разбой. Им грозит до 10 лет колонии. В настоящее время они находятся под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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