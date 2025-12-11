Житель Краснодара отдал 13 млн рублей мошенникам, опасаясь уголовного дела

В Краснодаре 34-летний местный житель стал жертвой мошенников, которые в течение трех недель убеждали его в необходимости передать им крупную сумму денег.

Запугивая мужчину возможной уголовной ответственностью за государственную измену, злоумышленники вынудили его совершить 33 перевода на общую сумму 12,59 млн рублей.

Преступники, представляясь сотрудниками силовых ведомств, заставили краснодарца отдать 2,5 млн рублей из личных накоплений, занять около 1 млн рублей у родных и знакомых, взять в кредит более 5 млн рублей и продать дорогостоящий автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», полиция разыскивает преступников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

