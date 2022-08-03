Житель Краснодара незаконно вывел из страны около 31 млн рублей по подложным документам

Видео канала «Кубань 24»

Предприниматель якобы заключил несколько контрактов на поставку овощей и фруктов с турецкими компаниями. Он совершил 16 платежей в российской и иностранной валютах.

Сотрудники Южной таможни и Управления ФСБ по Краснодарскому краю выяснили, что деньги поступили на счета компании, которая так и не осуществила поставку товара. Более того, турецкая сторона отметила, что не заключала никаких соглашений с краснодарцем. Сейчас правоохранители проводят дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.

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