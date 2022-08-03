Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Житель Краснодара незаконно вывел из страны около 31 млн рублей по подложным документам

Происшествия
03.08.2022 12:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-krasnodara-nezakonno-vyvel-iz-strany-okolo-31-mln-rublej-po-podlozhnym-dokumentam
Видео канала «Кубань 24»

Предприниматель якобы заключил несколько контрактов на поставку овощей и фруктов с турецкими компаниями. Он совершил 16 платежей в российской и иностранной валютах.

Сотрудники Южной таможни и Управления ФСБ по Краснодарскому краю выяснили, что деньги поступили на счета компании, которая так и не осуществила поставку товара. Более того, турецкая сторона отметила, что не заключала никаких соглашений с краснодарцем. Сейчас правоохранители проводят дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.

Читайте также: в Краснодаре полицейский предложил подозреваемому избежать лишения свободы за 3 млн рублей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях