Житель Краснодара избил до потери сознания мужчину, который хотел дать денег его сожителю

В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что в больницу доставили избитого мужчину. У пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга и гематомы височной области. Медики определили, что здоровью пациента был нанесен тяжкий вред.

Полицейские выяснили, что мужчина пришел к своему знакомому в квартиру на Платановом Бульваре, чтобы дать ему деньги в долг. Однако путь преградил сожитель знакомого и запретил заходить в квартиру. Мужчины поссорились. Словесный конфликт перерос в потасовку, в ходе которой мужчина получил многочисленные удары рукой по голове и потерял сознание.

Правоохранители задержали подозреваемого в его доме. Им оказался 27-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Мужчина во всем признался. Свой поступок он объяснил тем, что его друг не хотел общаться с пострадавшим.

На мужчину завели уголовное дело. За причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до восьми лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: на Кубани пьяный рецидивист с ножом вломился в дом к знакомой паре, избил их и ограбил.