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Житель Краснодара «импортировал» несуществующие электротовары на 730 тыс. рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-krasnodara-importiroval-nesushhestvuyushhie-elektrotovary-na-730-tys-rublej
Житель Краснодара «импортировал» несуществующие электротовары на 730 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Краснодара обратилась местная жительница. Она рассказала, что через знакомых договорилась с мужчиной о покупке бытовой техники из-за границы по низкой цене. Женщина перевела злоумышленнику деньги, но свой заказ не получила.

В ходе розыска полицейские установили местонахождение 45-летнего местного жителя. Его задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Правоохранители установили, что мужчина причастен еще к пяти аналогичным преступлениям — он обещал потерпевшим купить за границей беспроводные наушники, телефоны, ноутбуки, электрическую плиту, кофемашину и другую электронику и бытовую технику. Общая сумма ущерба 6 потерпевшим — 730 тыс. рублей. Полученные деньги подозреваемый потратил на погашение долгов.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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