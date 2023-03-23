Банда телефонных мошенников обманула пенсионеров на 7 млн рублей, четверо подозреваемых задержаны на Кубани

Полицейские Крыма в марте задержали восемь человек по подозрению в причастности к телефонному мошенничеству по схеме «Ваш родственник в беде».

По данным полиции, организаторы мошеннической схемы звонили пенсионерам на домашние стационарные телефоны через колл-центры, находящиеся за пределами России. Они сообщали пожилым людям о том, что их родственники попали в беду, и предлагали передать деньги за увод тех от ответственности.

В качестве курьеров организаторы в интернете нанимали людей. Курьеры приезжали по адресам, забирали деньги и переводили их на банковские счета, которые указывали организаторы. В качестве оплаты за работу курьер мог оставить себе в среднем 10 % от суммы. Курьеры успевали посетить нескольких пенсионеров, после чего попадали в поле зрения полиции.

Всего установили восьмерых посредников. Четырех подозреваемых задержали в Краснодарском крае, троих — в Севастополе, еще одного задержали в Сакском районе Крыма. Всего злоумышленники совершили не менее 20 преступлений в Крыму. Общая сумма ущерба составила около 7 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

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