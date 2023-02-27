На Кубани задержали курьера из банды телефонных мошенников, которые сообщали о ДТП с родственниками

В полицию Кореновского района обратились четверо пострадавших от действий аферистов, которые звонили по телефону и сообщали, что их родственники попали в ДТП.

По данным полиции, злоумышленники обещали за деньги решить вопрос с уводом родственников от уголовной ответственности. Пострадавшие отдавали деньги курьеру. Общий ущерб превысил 1 млн рублей. После этого пострадавшим удалось дозвониться до родственников.

Личность и местонахождение подозреваемого установили. Им оказался 22-летний житель станицы Каневской. Его задержали около банкомата в Кореновске. Злоумышленник оказался курьером мошенников и успел перевести часть похищенных денег сообщникам.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого поместили под домашний арест. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. В полиции устанавливают личности сообщников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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