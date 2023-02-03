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Пенсионерка из Армавира отдала аферистам 240 тыс. рублей из-за выдуманного ДТП

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-iz-armavira-otdala-aferistam-240-tys-rublej-iz-za-vydumannogo-dtp
Пенсионерка из Армавира отдала аферистам 240 тыс. рублей из-за выдуманного ДТП
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жертвой телефонного мошенника и его сообщника стала 75-летняя местная жительница.

Неизвестный позвонил пенсионерке, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что ее родственник якобы стал виновником ДТП, в котором пострадали люди. Пожилая женщина поверила аферисту и передала прибывшему курьеру в подъезде 240 тыс. рублей, чтобы помочь родственнику. Вскоре пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний житель Кавказского района. Его задержали и доставили в отдел МВД. Выяснилось, что молодой человек присвоил деньги, полученные от пенсионерки.

Возбудили уголовное дело. Задержанного молодого человека подозревают в мошенничестве. За это преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы. Его заключили под стражу.

Полицейские проверяют причастность парня к другим аналогичным преступлениям и устанавливают личность организатора телефонного мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: мошенники звонят людям от имени главы Абинского района и просят оплатить услуги. Об этом 1 февраля рассказал глава муниципалитета Вячеслав Иванов.

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