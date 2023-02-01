Мошенники звонят людям от имени главы Абинского района и просят оплатить услуги
Общество
01.02.2023 13:00
Об этом 1 февраля рассказал глава Абинского района Вячеслав Иванов. Он призвал местных жителей не поддаваться на провокацию.
«Неизвестные лица от моего имени совершают звонки коллегам и знакомым с просьбой оплатить какие-то услуги. Убедительно прошу не поддаваться на такие провокации, и ни в коем случае никому ничего не переводить», — написал Иванов в Telegram.
Он добавил, что уже передал информацию о телефонных мошенниках в правоохранительные органы.
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