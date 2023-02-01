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Мошенники звонят людям от имени главы Абинского района и просят оплатить услуги

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshenniki-zvonyat-lyudyam-ot-imeni-glavy-abinskogo-rajona-i-prosyat-oplatit-uslugi
Мошенники звонят людям от имени главы Абинского района и просят оплатить услуги
Фото unsplash.com

Об этом 1 февраля рассказал глава Абинского района Вячеслав Иванов. Он призвал местных жителей не поддаваться на провокацию.

«Неизвестные лица от моего имени совершают звонки коллегам и знакомым с просьбой оплатить какие-то услуги. Убедительно прошу не поддаваться на такие провокации, и ни в коем случае никому ничего не переводить», — написал Иванов в Telegram.

Он добавил, что уже передал информацию о телефонных мошенниках в правоохранительные органы.

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