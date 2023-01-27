«Пристрелочные» звонки: юрист предупредил о новой тактике телефонных мошенников
Практические все уже наслышаны о стандартных схемах мошенников, которые звонят людям и представляются службой безопасности банка. Поэтому злоумышленникам приходится придумывать что-то новое и действовать более изощрено, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«Они разработали новую тактику. Сначала они делают «пристрелочные» звонки, обычно с разницей в несколько дней. Узнают больше личной информации о человеке и его психотип. Потом закидывают «наживку» и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у нее деньги», — отметил Соловьев.
Юрист рассказал, что в таких случаях телефонные мошенники в основном представляются сотрудниками правоохранительных органов. Сначала они говорят о расследовании некого дела, а потому убеждают человека поделиться данными банковской карты или взять кредит.
По словам Соловьева, такие уловки рассчитаны на пожилых людей. Многие пенсионеры легче идут на контакт из-за дефицита общения. Кроме того, люди старшего поколения более доверчивы и открыты для помощи правоохранителям, сообщает радио Sputnik.
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