Житель Краснодара через мобильное приложение в телефоне умершей матери взял кредит
Происшествия
18.08.2022 10:33
В Краснодаре полицейские задержали 33-летнего местного жителя, которого подозревают в мошенничестве с использованием мобильного приложения банка.
В полицию обратился представитель финансового учреждения и сообщил о мошенничестве со стороны клиента, который не платил по кредиту. Во время проверки выяснилось, что кредит в размере 585 тыс. рублей на имя умершей женщины оформил ее 33-летний сын через приложение, которое стояло на ее телефоне. Злоумышленник распорядился п деньгами по своему усмотрению.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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