Житель Костромы пытался провезти на Кубань почти 20 кг синтетических наркотиков

Сотрудники ГАИ остановили Hyundai для проверки документов на стационарном посту ДПС «Кущевский».

При досмотре полицейские обнаружили в багажнике машины полиэтиленовый пакет. Внутри него были 30 тыс. капсул с порошком, 4 пакета с кристаллическим порошком, две коробки с магнитами и пять упаковок с зип-пакетами, которые принадлежали пассажиру, 32-летнему жителю Костромы.

Экспертиза показала, что в пакетах было сильнодействующее вещество прегабалин общей массой более 5 кг. Капсулы с порошком общим весом более 13 кг направили на исследование.

Установили, что злоумышленник купил запрещенные вещества в интернете и планировал сбыть их бесконтактным способом на территории Краснодара.

Возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. На время следствия подозреваемого заключили под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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