Более полкило метадона пытались сбыть приезжие дилеры в Горячем Ключе

Двоих 29 и 32-летних приезжих из Нальчика в ходе оперативных мероприятий задержали полицейские Горячего Ключа во взаимодействии с УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчин обнаружили в лесу в окрестностях поселка Первомайского, когда они пытались забрать оптовую партию наркотиков из тайника.

Правоохранители осмотрели участок местности и автомобиль, на котором приехали наркодилеры. Они изъяли более 500 г метадона, который злоумышленники планировали сбыть на территории Краснодарского края через закладки.

Возбудили уголовное дело о покушении на сбыт и приобретении производных наркотических веществ. Злоумышленников заключили под стражу. Им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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