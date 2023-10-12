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Мигрант получил 16 лет колонии за распространение метадона в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/migrant-poluchil-16-let-kolonii-za-rasprostranenie-metadona-v-krasnodarskom-krae
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Уголовное дело по двум статьям УК РФ: 228.1 и 229.1 в отношении гражданина Узбекистана 12 октября рассмотрел Краснодарский краевой суд.

Следствие и суд установили, что мужчина действовал в составе организованной преступной группы. В марте он купил 130 гр метадона в Москве и повез их в Краснодарский край с помощью сервиса поиска попутчиков. Он спрятал 300 свертков с наркотиком в пакет с мини-круассанами 7 Days.

Прибыв в краевую столицу, иностранец перепрятал метадон в беспроводную аудиоколонку и отправился в Сочи. На курорте мужчина разложил часть наркотиков в закладки, а оставшуюся партию планировал отвезти в Абхазию. Для прохождения таможни он спрятал метадон в нижнее белье. Однако при личном досмотре при пересечении госграницы у мигранта запрещенные вещества обнаружили и изъяли.

На заседании суда мигрант полностью признал свою вину. Ему назначили 16 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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