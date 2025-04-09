Житель Кореновского района угнал и разбил две машины за один вечер

В дежурную часть по Кореновскому району обратились двое местных жителей, проживающих по соседству, с сообщениями об угонах.

По словам потерпевших, неизвестный мужчина проник во двор одного из них, сел за руль автомобиля «Лада» и на нем снес забор и съехал в канаву. Затем злоумышленник бросил отечественную легковушку и угнал иномарку из двора дома напротив. На иномарке мужчина смог проехать только 300 метров, после чего врезался в столб.

Правоохранители обнаружили 31-летнего местного жителя недалеко от места преступления. Мужчина попытался скрыться, увидев полицейских, но его задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и административное дело ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Виновнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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