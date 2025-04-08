Шофер экскурсионного автобуса едва не устроил серьезное ДТП на встречке в Сочи

Опасная дорожная ситуация произошла 7 апреля в 7:15 на Новом Краснополянском шоссе шоссе в Адлерском районе города курорта.

Момент чудом не произошедшей аварии зафиксировал видеорегистратор. На записи видно, как водитель автобуса, не убедившись в безопасности маневра, попытался повернуть налево. Водителю автомобиля, в котором стоял видеорегистратор, чтобы избежать столкновения, пришлось выехать на встречную полосу.

Сотрудники Госавтоинспекции Сочи обратили внимание на видеозапись. Во время проверки установили, что 48-летний водитель экскурсионного автобуса марки King Long не пропустил встречный автомобиль Mercedes и создал серьезную аварийную ситуацию.

Нарушителя привлекли к административной ответственности, сообщает ГИБДД УВД по Сочи.

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