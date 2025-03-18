Автобус с пассажирами влетел в легковушку в Краснодаре, есть пострадавшие

Дорожное происшествие случилось днем 18 марта на Западном обходе краевой столицы.

По предварительным данным, 48-летний водитель автобуса № 105, двигаясь по Западному обходу со стороны улицы Калинина в сторону микрорайона Немецкая деревня, допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем JMC. Иномарка по инерции допустила столкновение с автомобилем Toyota, которая двигалась в встречном направлении.

В результате аварии 36-летнюю и 40-летнюю пассажирок автобуса доставили в больницу. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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