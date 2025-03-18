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На Кубани 14-летний мотоциклист попал в больницу с переломом после ДТП

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-14-letnij-mototsiklist-popal-v-bolnitsu-s-perelomom-posle-dtp
На Кубани 14-летний мотоциклист попал в больницу с переломом после ДТП
Фото t.me/gibdd123region

Авария случилась 17 марта в 17:30 на улице Приречной в Белореченске.

По предварительным данным, 14-летний подросток ехал на мотоцикле Kayo K2 и не справился с управлением. Юный водитель съехал с дороги и упал.

В результате ДТП школьника с перелом госпитализировали в больницу, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: байкер вылетел с мотоцикла Harley-Davidson после ДТП с иномаркой в Армавире. Жесткая авария произошла 16 марта около 17:00 на пересечении улиц Энгельса и Кирова.

По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля Renault Sandero ехал по второстепенной дороге и допустил столкновение с мотоциклом Harley-Davidson. При этом 27-летний мотоциклист двигался по главной дороге.

После столкновения мотоцикл и легковушку Renault отбросило на стоящий на перекрестке автомобиль «Лада». В результате ДТП водитель мотоцикла получил множественные травмы, он находится в реанимации. Обстоятельства происшествия устанавливают.

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