На Кубани 14-летний мотоциклист попал в больницу с переломом после ДТП

Авария случилась 17 марта в 17:30 на улице Приречной в Белореченске.

По предварительным данным, 14-летний подросток ехал на мотоцикле Kayo K2 и не справился с управлением. Юный водитель съехал с дороги и упал.

В результате ДТП школьника с перелом госпитализировали в больницу, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля Renault Sandero ехал по второстепенной дороге и допустил столкновение с мотоциклом Harley-Davidson. При этом 27-летний мотоциклист двигался по главной дороге.

После столкновения мотоцикл и легковушку Renault отбросило на стоящий на перекрестке автомобиль «Лада». В результате ДТП водитель мотоцикла получил множественные травмы, он находится в реанимации. Обстоятельства происшествия устанавливают.

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