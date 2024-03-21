Житель Кореновского района прятал 2 кг марихуаны под обивкой кресла

Информацию о том, что местный житель хранит в своем доме запрещенные вещества, полицейские получили оперативным путем. При проверке сведения подтвердились.

При осмотре дома 45-летнего местного жителя правоохранители обнаружили под обшивкой кресла пакеты с растительной массой серо-зеленого цвета.

Экспертиза подтвердила, что это марихуана. Общий вес изъятого наркотика превысил 2 кг. Мужчина пояснил, что обнаружил на окраине поселка дикорастущие кусты конопли, оборвал их, высушил и изготовил наркотик для личного употребления.

В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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